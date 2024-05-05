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        Nazilli'de karısını bıçakla yaralayan kişi tutuklandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 01:25 Güncelleme: 05.05.2024 - 01:25
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        Nazilli'de karısını bıçakla yaralayan kişi tutuklandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Altıntaş Mahallesi Koca Camisi Caddesi'nde boşanma aşamasındaki karısı A.K'yi bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanan E.K'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen E.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        E.K, adliye çıkışında "Ben seni çok sevdim ama sen sadık bir eş olmayı beceremedin." ifadelerini kullandı.

        - Olay

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde Altıntaş Mahallesi Koca Camisi Caddesi'nde A.K ile boşanma aşamasındaki kocası E.K arasında 29 Nisan'da tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda E.K, karısını bıçakla yaralamıştı.

        Yaralı A.K, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, polis ekipleri, bindiği araçla olay yerinden uzaklaşan E.K'yi 3 Mayıs'ta düzenledikleri operasyonla gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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