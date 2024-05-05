Nazilli'de karısını bıçakla yaralayan kişi tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Altıntaş Mahallesi Koca Camisi Caddesi'nde boşanma aşamasındaki karısı A.K'yi bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanan E.K'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen E.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

E.K, adliye çıkışında "Ben seni çok sevdim ama sen sadık bir eş olmayı beceremedin." ifadelerini kullandı.

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