Depremzedelere barınak olan yüzen otel, Ege adalarına turist taşıyor

MUSTAFA GÜNGÖR - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'ın İskenderun ilçesine yanaşan ve yaklaşık 1400 afetzedeye kucak açan M/V Gemini gemisi, Ege Denizi'nde kruvaziyer turizmini geliştirmek üzere tur programları yapıyor.

Depremler sırasında görev yaptığı Zonguldak'taki Filyos Limanı'ndan İskenderun'a giden Gemini kruvaziyeri, demirlediği Tosyalı İskenderun Limanı'nda kaldığı bir ay boyunca çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşan 1000'i aşkın depremzedenin geçici barınma ihtiyacını karşıladı.

Yerli sermayeli kruvaziyer turizm şirketi Miray Cruises tarafından satın alınan Bahama bayraklı 164 metre uzunluğundaki gemi, asıl görevi olan kruvaziyer turizmi faaliyetlerini Kuşadası Limanı merkezli olarak sürdürüyor. Haftada 2 seferle Patmos, Pire, Mikonos ve Santorini limanlarına tur düzenleyen kruvaziyer, Ege destinasyonundaki kruvaziyer pazarını geliştirmeye çalışıyor. Firmanın otel operasyonlarından sorumlu başkanı Fuat Güven, AA muhabirine, depremden önce Zonguldak Filyos'ta doğal gaz işinde çalışan işçilerin konaklamasına yardımcı olduklarını, deprem haberinin ardından hızla bölgeye intikal ettiklerini söyledi.

Hatay'ın İskenderun ilçesine 2,5 günde ulaştıklarını anlatan Güven, depremzedeleri gemiye davet ettiklerini ancak ilk etapta gemide barınma konusu anlaşılamadığından çok fazla talep almadıklarını belirtti. Güven, yapılan haberler ve sosyal medya aracılığıyla insanların geminin aslında bir otel olduğundan haberdar olduğunu dile getirerek, bu kez de aşırı bir taleple karşılaştıklarını ifade etti. - "Bu hizmeti vermek bize nasip oldu" Gemide yaşlılar, kadınlar ve çocuklar olmak üzere yaklaşık 1400 depremzedeyi konuk ettiklerini kaydeden Güven, şöyle konuştu: