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        Nazilli'de çiftlikte çıkan yangında yaklaşık 100 ton saman yandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 12:08 Güncelleme: 06.05.2024 - 12:08
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        Nazilli'de çiftlikte çıkan yangında yaklaşık 100 ton saman yandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangın söndürüldü.

        Orhan Güleç'e ait Uzunçam Mahallesi'ndeki çiftlikte saman balyalarının istiflendiği alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

        Yangında yaklaşık 100 ton saman balyasının yandığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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