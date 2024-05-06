Germencik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Dampınar Mahallesi yakınlarındaki çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 3 arazöz, 1 su tankeri ve 1 itfaiye sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında yaklaşık 3 dönüm alan zarar gördü.
Yangının yol kenarında yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması nedeniyle çıktığının değerlendirildiği belirtildi.
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