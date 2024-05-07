Nazilli'de tırla kamyonetin çarpıştığı kazada baba ve iki çocuğu yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesindeki trafik kazasında baba ve iki çocuğu yaralandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesindeki trafik kazasında baba ve iki çocuğu yaralandı.
Ş.E. idaresindeki 48 AFJ 661 plakalı tır, Eğrek mevkisinde M.T'nin kullandığı 07 JZ 238 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada sürücü M.T ile araçtaki iki çocuğu yaralandı.
Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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