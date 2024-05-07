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        Nazilli'de tırla kamyonetin çarpıştığı kazada baba ve iki çocuğu yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesindeki trafik kazasında baba ve iki çocuğu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 14:53 Güncelleme: 07.05.2024 - 14:53
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        Nazilli'de tırla kamyonetin çarpıştığı kazada baba ve iki çocuğu yaralandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesindeki trafik kazasında baba ve iki çocuğu yaralandı.

        Ş.E. idaresindeki 48 AFJ 661 plakalı tır, Eğrek mevkisinde M.T'nin kullandığı 07 JZ 238 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Kazada sürücü M.T ile araçtaki iki çocuğu yaralandı.

        Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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