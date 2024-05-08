Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Germencik'te bahar şenliği düzenlendi

        Aydın'ın Germencik ilçesinde, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetin 100.Yılı" temalı bahar şenliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 13:48 Güncelleme: 08.05.2024 - 13:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Germencik'te bahar şenliği düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Germencik ilçesinde, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetin 100.Yılı" temalı bahar şenliği yapıldı.

        Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu tarafından okulda düzenlenen etkinlikte "Atatürk çocukları" gösterisi sunuldu, özel eğitim sınıfı öğrencileri şiirler okudu, bardak ritim çalışması gerçekleştirildi.

        Atıklarla hazırlanan kıyafetlerin yer aldığı defile ile serginin de bulunduğu programa Belediye Başkanı Burak Zencirci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Coşkun Parlakyalçın da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayıp demans hastası annesini arıyordu! Acı son
        Kayıp demans hastası annesini arıyordu! Acı son
        Kalben gözaltına alındı
        Kalben gözaltına alındı
        Kırmızı ışıkta Belinay'ı hayattan kopardı!
        Kırmızı ışıkta Belinay'ı hayattan kopardı!
        Tartıştığı kişiyi iple aracına bağlayıp sürükledi!
        Tartıştığı kişiyi iple aracına bağlayıp sürükledi!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        İki haftalık yasak
        İki haftalık yasak
        Serin ve yağışlı havalar kaldığı yerden!
        Serin ve yağışlı havalar kaldığı yerden!
        İstanbul'da 7 dakikada tsunami uyarısı!
        İstanbul'da 7 dakikada tsunami uyarısı!
        Marketin deposuna kaçan eşini katletmişti! Cezası belli oldu!
        Marketin deposuna kaçan eşini katletmişti! Cezası belli oldu!
        Dünyanın gözü Refah'ta: Son durum ne?
        Dünyanın gözü Refah'ta: Son durum ne?
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        Kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı!
        Kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı!
        Fenerbahçe'nin sakatlık kâbusu!
        Fenerbahçe'nin sakatlık kâbusu!
        Havayolunda yolcu rekoru
        Havayolunda yolcu rekoru
        Kruvasanı Fransız mı sandınız?
        Kruvasanı Fransız mı sandınız?
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"

        Benzer Haberler

        Aydın'da 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Aydın'da 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Söke'de Kariyer Günleri etkinliği düzenlendi
        Söke'de Kariyer Günleri etkinliği düzenlendi
        Nazilli'de tırla kamyonetin çarpıştığı kazada baba ve iki çocuğu yaralandı
        Nazilli'de tırla kamyonetin çarpıştığı kazada baba ve iki çocuğu yaralandı
        Bozdoğan'da çiftlikte çıkan yangın söndürüldü
        Bozdoğan'da çiftlikte çıkan yangın söndürüldü
        Kuşadası'nda 42 kaçak göçmen kurtarıldı
        Kuşadası'nda 42 kaçak göçmen kurtarıldı
        Germencik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Germencik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı