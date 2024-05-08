Germencik'te bahar şenliği düzenlendi

Atıklarla hazırlanan kıyafetlerin yer aldığı defile ile serginin de bulunduğu programa Belediye Başkanı Burak Zencirci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Coşkun Parlakyalçın da katıldı.

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