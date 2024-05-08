Efeler'de bir kişi evinde ölü bulundu
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Cuma Mahallesi 215 Sokak'ta yalnız yaşayan Tolga Taş'tan (41) haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.
Eve gelen ekipler Taş'ı hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrolde Taş'ın öldüğü tespit edildi.
Taş'ın cesedi, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine morguna götürüldü.
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