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        Efeler'de bir kişi evinde ölü bulundu

        Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 15:09 Güncelleme: 08.05.2024 - 15:09
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        Efeler'de bir kişi evinde ölü bulundu
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Cuma Mahallesi 215 Sokak'ta yalnız yaşayan Tolga Taş'tan (41) haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

        Eve gelen ekipler Taş'ı hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrolde Taş'ın öldüğü tespit edildi.

        Taş'ın cesedi, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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