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        Aydın'da galeriden çalınan traktör incir bahçesinde bulundu

        Aydın'ın Germencik ilçesinde bir galerinin önünden çalınan yeni traktör, incir bahçesinde bulunarak sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 16:40 Güncelleme: 09.05.2024 - 16:40
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        Aydın'da galeriden çalınan traktör incir bahçesinde bulundu
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde bir galerinin önünden çalınan yeni traktör, incir bahçesinde bulunarak sahibine teslim edildi.

        Galeri sahibi C.K, iş yerinin önünde sergilediği sıfır traktörün yerinde olmadığı şikayetiyle İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

        Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, traktörün S.D tarafından götürüldüğü belirlendi.

        Traktör, bir incir bahçesi içinde bulundu.

        S.D, gözaltına alınırken traktör sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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