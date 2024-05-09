Kuşadası'na 2 günde kruvaziyerlerle 13 bin 540 turist geldi

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Ege Port Limanı'na 2 günde 7 kruvaziyer yanaştı, 13 bin 540 turist ve 5 bin 358 mürettebat giriş yaptı.

Limana iki günde Malta bayraklı Mein Schiff 6, Norveç bayraklı Viking Jüpiter, İtalya bayraklı Aida Blue, Marshall bayraklı Vista, Bahamalar bayraklı Odyssey Of The Seas, Seabourn Encore ve Gemini adlı gemiler uğradı.

Gemilerden inen turistlerin bir kısmı tur programı kapsamında Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi gibi tarihi yerleri gezerken, tur programına katılmayanlar ilçe merkezinde vakit geçirdi.