Aydın'da üçüncü kattan düşen 84 yaşındaki yaşlı kadın öldü
Aydın'ın Efeler ilçesinde, üçüncü kattaki pencereden düşen 84 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Aydın'ın Efeler ilçesinde, üçüncü kattaki pencereden düşen 84 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Girne Mahallesi 2208 Sokak'taki bir apartmanın üçüncü katındaki evde kızıyla yaşayan Ayşe Demir pencereden zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Demir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
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