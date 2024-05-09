Efeler'de otomobille ticari taksinin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
H.Ç'nin kullandığı 09 ADT 985 plakalı otomobil ile T.D'nin kullandığı 09 T 0079 plakalı ticari araç çarpıştı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan H.Ç, sağlık ekipleri tarafından Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.