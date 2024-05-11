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        Nazilli'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 09:24 Güncelleme: 11.05.2024 - 09:24
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        Nazilli'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Aydın’ın Nazilli ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, hastanede tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, M.K'nin (32) kullandığı 48 J 0208 plakalı motosiklet, Sailer Mahallesi’nde kontrolden çıkarak devrildi.

        Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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