Nazilli'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, hastanede tedavi altına alındı.
Aydın’ın Nazilli ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, M.K'nin (32) kullandığı 48 J 0208 plakalı motosiklet, Sailer Mahallesi’nde kontrolden çıkarak devrildi.
Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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