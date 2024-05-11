Liberty Golf Turnuvası, Aydın'da başladı.

Bu yıl ilki düzenlenen turnuvanın ikincisinin de gelecek sene yine mayıs ayında yapılması planlanıyor.

Kuşadası Golf Club içindeki 18 parkurda gerçekleştirilen turnuvada 55 sporcu yer alıyor. Turnuvada kadınlar tek kategoride, erkekler ise 2 kategoride mücadele ediyor.

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