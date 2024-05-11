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        Aydın'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Köşk ilçesinde durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 14:04 Güncelleme: 11.05.2024 - 14:04
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        Aydın'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı
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        Aydın'ın Köşk ilçesinde durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Aydın İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Teknik ve fiziki çalışmaların ardından ilçe girişinde durdurulan araçta arama yapan ekipler 135 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar U.A. ve E.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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