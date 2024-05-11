Aydın'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Köşk ilçesinde durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Aydın'ın Köşk ilçesinde durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Aydın İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki çalışmaların ardından ilçe girişinde durdurulan araçta arama yapan ekipler 135 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar U.A. ve E.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı
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