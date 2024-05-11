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        Nazilli'de Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden Gazzeli kadınlara destek açıklaması

        Cumhuriyet Kadınları Derneği Nazilli Şubesi üyeleri, Anneler Günü nedeniyle Gazzeli kadınlara destek amacıyla basın açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 15:32 Güncelleme: 11.05.2024 - 15:32
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        Nazilli'de Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden Gazzeli kadınlara destek açıklaması
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        Cumhuriyet Kadınları Derneği Nazilli Şubesi üyeleri, Anneler Günü nedeniyle Gazzeli kadınlara destek amacıyla basın açıklaması yaptı.

        Belediye Meydanı'nda buluşan Cumhuriyet Kadınları Derneği Nazilli Şubesi üyeleri, "Katil İsrail", "Gazze’de güneş yine doğacak, Gazze’de analar yine güneşler doğuracak" ve "Filistin davası, insanlık davası" sloganları attı.

        Burada konuşma yapan Şube Başkanı Selma İkiz, Gazze'nin kahraman anneleri onuruna bu yıl Anneler Günü'nü vatanları için direnen Filistinli Kadınlar Günü olarak kutladıklarını ifade etti.

        İkiz, Gazze'deki soykırımda 35 bine yakın insanın hayatını kaybettiğine vurgu yaparak, Filistinli kadınların Gazze’deki tarihi direnişine destek verdiklerini, zulme direnen Filistin halkının zafere ulaşacağına inandıklarını kaydetti.

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