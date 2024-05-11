Nazilli'de kazada yaralanan kişi hayata tutunamadı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 25 Nisan'da motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 25 Nisan'da motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
M.Ç.(28) idaresindeki 07 AZT 978 plakalı motosikletin Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı’nda yolun karşısına geçmeye çalışırken çarptığı Mustafa Karakaş (52) Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Karakaş, 16 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Evli ve iki çocuk sahibi Karakaş’ın cenazesinin Özmanlar Camisi’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bekirler Mahalle mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
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