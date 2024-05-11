Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Nazilli'de kazada yaralanan kişi hayata tutunamadı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde 25 Nisan'da motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 16:39 Güncelleme: 11.05.2024 - 16:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nazilli'de kazada yaralanan kişi hayata tutunamadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde 25 Nisan'da motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        M.Ç.(28) idaresindeki 07 AZT 978 plakalı motosikletin Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı’nda yolun karşısına geçmeye çalışırken çarptığı Mustafa Karakaş (52) Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Karakaş, 16 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

        Evli ve iki çocuk sahibi Karakaş’ın cenazesinin Özmanlar Camisi’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bekirler Mahalle mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        1. Lig'de son hafta heyecanı!
        1. Lig'de son hafta heyecanı!
        Minibüsteki 2 kardeşe ateş açtılar! Biri öldü! Sır perdesi aralandı!
        Minibüsteki 2 kardeşe ateş açtılar! Biri öldü! Sır perdesi aralandı!
        Afganistan'da sel felaketi: Ölü sayısı 300'ü aştı
        Afganistan'da sel felaketi: Ölü sayısı 300'ü aştı
        İstanbul doğum gününü kutluyor
        İstanbul doğum gününü kutluyor
        Motokuryelik yapıyordu! Üniversite öğrencisini vahşice öldürüldü!
        Motokuryelik yapıyordu! Üniversite öğrencisini vahşice öldürüldü!
        Özbek'e sert yanıtlar!
        Özbek'e sert yanıtlar!
        Bıçaklanarak öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Bıçaklanarak öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
        Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
        POS cihazlarıyla yapılan tahsilatlar radarda
        POS cihazlarıyla yapılan tahsilatlar radarda
        Derinliği 8 metre! Uzunluğu: 2.5 km! Türkiye'de oluştu! Kâbus gibi...
        Derinliği 8 metre! Uzunluğu: 2.5 km! Türkiye'de oluştu! Kâbus gibi...
        Fenerbahçe'de dört eksik
        Fenerbahçe'de dört eksik
        Zıt kutuplar gibi görünse de modanın yönü edebiyat!
        Zıt kutuplar gibi görünse de modanın yönü edebiyat!
        Eşini ve annesini öldürdü! Davanın seyri değişti!
        Eşini ve annesini öldürdü! Davanın seyri değişti!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Cezası belli oldu! "Yakmam için 100 bin lira verdiler!"
        Cezası belli oldu! "Yakmam için 100 bin lira verdiler!"
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        Haftaya onlar damga vurdu
        Haftaya onlar damga vurdu
        Yaprak dökümü!
        Yaprak dökümü!
        En çok kazandıran film serileri
        En çok kazandıran film serileri
        "Sadece 5 kişi kaldık"
        "Sadece 5 kişi kaldık"

        Benzer Haberler

        Nazilli'de Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden Gazzeli kadınlara destek açıkl...
        Nazilli'de Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden Gazzeli kadınlara destek açıkl...
        Aydın'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı
        Aydın'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı
        Tanışıp evlendikleri gemiler hem iş yerleri hem evleri oldu
        Tanışıp evlendikleri gemiler hem iş yerleri hem evleri oldu
        Liberty Golf Turnuvası, Aydın'da başladı
        Liberty Golf Turnuvası, Aydın'da başladı
        Kuşadasıspor hedefe ulaşamadı
        Kuşadasıspor hedefe ulaşamadı
        Efeler'in gözü finalde
        Efeler'in gözü finalde