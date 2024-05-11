Nazilli'de kazada yaralanan kişi hayata tutunamadı

Evli ve iki çocuk sahibi Karakaş’ın cenazesinin Özmanlar Camisi’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bekirler Mahalle mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

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