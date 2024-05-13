Kuşadası'nda üzerinde ve evinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı

Motosikletteki B.H.M'nin üzerinde ve evinde yapılan aramada satışa hazır 63 gram esrar ele geçirildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde üzerinde ve evinde yapılan aramalarda uyuşturucu bulunan şüpheli, tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.