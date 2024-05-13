Kuşadası'nda üzerinde ve evinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde üzerinde ve evinde yapılan aramalarda uyuşturucu bulunan şüpheli, tutuklandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde üzerinde ve evinde yapılan aramalarda uyuşturucu bulunan şüpheli, tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Camiatik Mahallesinde şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu.
Motosikletteki B.H.M'nin üzerinde ve evinde yapılan aramada satışa hazır 63 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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