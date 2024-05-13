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        Aydın'da motosiklet kazasında 18 yaşındaki sürücü öldü

        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 15:47 Güncelleme: 13.05.2024 - 15:47
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        Aydın'da motosiklet kazasında 18 yaşındaki sürücü öldü
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        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        İnönü Caddesi'nde seyreden Arda Akçetin'in kullandığı plakasız motosiklet, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Kuyucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Daha sonra Nazilli Devlet Hastanesine sevk edilen Akçetin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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