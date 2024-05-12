Nazilli'de oğlu tarafından öldürülen babanın cenazesi toprağa verildi

Oğlu tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne getirilen Hasan Ç, hastane bulunan görevlilere oğlu tarafından bıçaklandığını söylemiş, jandarma ekipleri H.Ç'yi gözaltına almıştı.

Hasköy Mahallesinde tartıştığı oğlu H.Ç. (28) tarafından bıçaklanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Hasan Ç'nin (53) cenazesi, yakınları tarafından Aydın Devlet Hastanesi morgundan alındı.

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