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        ADÜFEST kortej yürüyüşüyle başladı

        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 27. Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri (ADÜFEST) başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 17:01 Güncelleme: 13.05.2024 - 17:01
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        ADÜFEST kortej yürüyüşüyle başladı
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        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 27. Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri (ADÜFEST) başladı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, şenlik programı kapsamında üniversite merkez dersliklerinden 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından halk oyunları gösterisi sunuldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Rektör Bülent Kent, öğrencilerin kültürel ve sosyal olarak gelişimi açısından etkinliğin önem taşıdığını belirtti.

        Konserler, halk oyunları gösterileri ve ses yarışmasının yapılacağı program 17 Mayıs'ta sona erecek.

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