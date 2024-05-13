ADÜFEST kortej yürüyüşüyle başladı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 27. Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri (ADÜFEST) başladı.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 27. Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri (ADÜFEST) başladı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, şenlik programı kapsamında üniversite merkez dersliklerinden 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından halk oyunları gösterisi sunuldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Rektör Bülent Kent, öğrencilerin kültürel ve sosyal olarak gelişimi açısından etkinliğin önem taşıdığını belirtti.
Konserler, halk oyunları gösterileri ve ses yarışmasının yapılacağı program 17 Mayıs'ta sona erecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.