ADÜFEST kortej yürüyüşüyle başladı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Rektör Bülent Kent, öğrencilerin kültürel ve sosyal olarak gelişimi açısından etkinliğin önem taşıdığını belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, şenlik programı kapsamında üniversite merkez dersliklerinden 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.