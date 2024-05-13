Aydın'da vinç bomunun kopması sonucu 1 işçi öldü
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde yapımı devam eden otoyol inşaatında vinç bomunun kopması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde yapımı devam eden otoyol inşaatında vinç bomunun kopması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.
Çalışmaların sürdüğü Aydın-Denizli Otoyolu'ndaki viyadük inşaatında malzeme taşıyan vincin kopan bomu kolona çarptı.
Bu sırada kolonda çalışan işçi Hüseyin Çakar (39) dengesini kaybederek zemine düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Çakar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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