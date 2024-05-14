Aydın'da tarlasını sulamaya giden çiftçi ölü bulundu
Aydın'ın Buharkent ilçesinde bir çiftçi kırsal arazide ölü bulundu.
Aydın'ın Buharkent ilçesinde bir çiftçi kırsal arazide ölü bulundu.
Savcıllı Mahallesi'nde dün tarla sulamaya giden Mehmet Çevirgen'e (61) ulaşamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, Çevirgen'in cansız bedenini yol kenarında buldu.
Vücudunda darp ve yara izi bulunmayan Çevirgen'in kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.