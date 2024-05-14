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        Aydın'da kural ihlali yapan sürücüler dronla tespit edildi

        Aydın'da dronla trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 12:15 Güncelleme: 14.05.2024 - 12:15
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        Aydın'da kural ihlali yapan sürücüler dronla tespit edildi
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        Aydın'da dronla trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, Efeler ilçesinde kent merkezinde denetim yaptı.

        Hatalı park eden, kırmızı ışık ihlali yapan, yayaya yol vermeyen ve emniyet kemeri takmayan sürücüler, dronla tespit edildi.

        Denetimlerde kural ihlali yapan 34 sürücüye cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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