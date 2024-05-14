Aydın'da kural ihlali yapan sürücüler dronla tespit edildi

Hatalı park eden, kırmızı ışık ihlali yapan, yayaya yol vermeyen ve emniyet kemeri takmayan sürücüler, dronla tespit edildi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, Efeler ilçesinde kent merkezinde denetim yaptı.

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