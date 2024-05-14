İncirliova'da engelliler polis araçlarıyla şehir turu attı

Daha sonra polis araçlarına bindirilen engelliler bir süre konvoy halinde ilçede gezdi.

Polis üniforması da giydirilen engellilere üzerlerinde "O şimdi asker" yazılı yazma verildi.

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