Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        İncirliova'da engelliler polis araçlarıyla şehir turu attı

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde, Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte engelliler polis araçlarıyla tur attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 16:16 Güncelleme: 14.05.2024 - 16:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        İncirliova'da engelliler polis araçlarıyla şehir turu attı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde, Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte engelliler polis araçlarıyla tur attı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İncirliova Engelsiz Yaşam Derneği'nin düzenlediği etkinlik kapsamında engelliler aileleriyle Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

        Polis üniforması da giydirilen engellilere üzerlerinde "O şimdi asker" yazılı yazma verildi.

        Daha sonra polis araçlarına bindirilen engelliler bir süre konvoy halinde ilçede gezdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonda belirgin düşüşün eşiğindeyiz
        TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonda belirgin düşüşün eşiğindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan et fiyatı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan et fiyatı açıklaması
        "Türk ve Arap dünyasının ikili ilişkilerinin gelişmesi için çalıştım"
        "Türk ve Arap dünyasının ikili ilişkilerinin gelişmesi için çalıştım"
        İstanbul'da yaşandı! Korkunç manevra!
        İstanbul'da yaşandı! Korkunç manevra!
        Şiddetli sağanak yolu kapattı!
        Şiddetli sağanak yolu kapattı!
        Kopya çeken öğrenci öğretmeni bıçakladı!
        Kopya çeken öğrenci öğretmeni bıçakladı!
        Toz fırtınası vurdu, reklam panosu düştü: 14 kişi öldü!
        Toz fırtınası vurdu, reklam panosu düştü: 14 kişi öldü!
        Unutulmaz sözleri
        Unutulmaz sözleri
        Tom Cruise'un 61 yaş vücudu
        Tom Cruise'un 61 yaş vücudu
        "Bingöl'de yerin altından ses geliyor" iddiası! Prof. Dr. Görür'den açıklama!
        "Bingöl'de yerin altından ses geliyor" iddiası! Prof. Dr. Görür'den açıklama!
        Icardi'ye sürpriz talip!
        Icardi'ye sürpriz talip!
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Netanyahu'ya tepki büyüyor
        Netanyahu'ya tepki büyüyor
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Adem Sözüer’den İstanbul Üniversitesi’nde son ders
        Adem Sözüer’den İstanbul Üniversitesi’nde son ders
        27 yıldır geçilemedi
        27 yıldır geçilemedi
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı

        Benzer Haberler

        Aydın'da kural ihlali yapan sürücüler dronla tespit edildi
        Aydın'da kural ihlali yapan sürücüler dronla tespit edildi
        Efeler 09 ilk maça çıkıyor
        Efeler 09 ilk maça çıkıyor
        Aşkına karşılık vermeyip, şikayet eden kadını öldürdü
        Aşkına karşılık vermeyip, şikayet eden kadını öldürdü
        Aydın'da tarlasını sulamaya giden çiftçi ölü bulundu
        Aydın'da tarlasını sulamaya giden çiftçi ölü bulundu
        Otoyol inşaatında çalışan işçi 35 metre yükseklikten düşerek öldü
        Otoyol inşaatında çalışan işçi 35 metre yükseklikten düşerek öldü
        Aydın'da vinç bomunun kopması sonucu 1 işçi öldü
        Aydın'da vinç bomunun kopması sonucu 1 işçi öldü