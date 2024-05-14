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        GÜNCELLEME - Aydın'da silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

        Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 01:30 Güncelleme: 14.05.2024 - 01:30
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        GÜNCELLEME - Aydın'da silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti
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        Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Atça Mahallesi'ndeki evine giden Aylin Pekin (48), M.Y. (50) tarafından silahlı saldırıya uğradı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Pekin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Pekin'in cenazesi, incelemenin ardından Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Öte yandan, olay sonrası kaçan şüpheli M.Y, suç aleti tabancayla gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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