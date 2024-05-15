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        Aydın'da baba ve kızı evlerinde ölü bulundu

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde evlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen baba ile kızı hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 14:08 Güncelleme: 15.05.2024 - 14:08
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        Aydın'da baba ve kızı evlerinde ölü bulundu
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        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde evlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen baba ile kızı hayatını kaybetti.

        Madran Mahallesi'ndeki eve gelen yakınları, Hüseyin Bulum (90) ile kızı Dudu Çürükkaya'nın (58) aynı odada hareketsiz yattığını gördü.

        Olay yerine gelen sağlık ekibi, Bulum ve Çürükkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri değerlendirilen baba ile kızının cenazeleri otopsi için Aydın Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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