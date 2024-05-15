Germencik'te Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi
Aydın'ın Germencik ilçesinde, Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Aydın'ın Germencik ilçesinde, Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Himmet Çondur Cumhuriyet Ortaokulu Konferans Salonunda, Kaymakam Turgay Gülenç ve Belediye Başkanı Burak Zencirci'nin de katıldığı programda engelli öğrenciler şiir okudu, drama ve dans gösterileri sundu.
Ortaklar Orhan Delgen İmam Hatip Ortaokulu'nun özel eğitim sınıfı öğrencileri ikiz Samet ve İbrahim Kolsuz'un kaşık oyunu, ilgi çekti.
Öğrencilerin boyadığı pano, Belediye Başkanı Zencirci tarafından 6 liraya satın alındı. Gelirin, engelli öğrenciler için harcanacağı belirtildi.
Programın sonunda Gülenç ve Zencirci tarafından öğrencilere hediyeler verildi.
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