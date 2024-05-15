Germencik'te Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Programın sonunda Gülenç ve Zencirci tarafından öğrencilere hediyeler verildi.

Öğrencilerin boyadığı pano, Belediye Başkanı Zencirci tarafından 6 liraya satın alındı. Gelirin, engelli öğrenciler için harcanacağı belirtildi.

Himmet Çondur Cumhuriyet Ortaokulu Konferans Salonunda, Kaymakam Turgay Gülenç ve Belediye Başkanı Burak Zencirci'nin de katıldığı programda engelli öğrenciler şiir okudu, drama ve dans gösterileri sundu.

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