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        Germencik'te Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi

        Aydın'ın Germencik ilçesinde, Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 14:37 Güncelleme: 15.05.2024 - 14:37
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        Germencik'te Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde, Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Himmet Çondur Cumhuriyet Ortaokulu Konferans Salonunda, Kaymakam Turgay Gülenç ve Belediye Başkanı Burak Zencirci'nin de katıldığı programda engelli öğrenciler şiir okudu, drama ve dans gösterileri sundu.

        Ortaklar Orhan Delgen İmam Hatip Ortaokulu'nun özel eğitim sınıfı öğrencileri ikiz Samet ve İbrahim Kolsuz'un kaşık oyunu, ilgi çekti.

        Öğrencilerin boyadığı pano, Belediye Başkanı Zencirci tarafından 6 liraya satın alındı. Gelirin, engelli öğrenciler için harcanacağı belirtildi.

        Programın sonunda Gülenç ve Zencirci tarafından öğrencilere hediyeler verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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