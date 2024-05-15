Aydın'da eşini yastıkla boğarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde eşini darp ettikten sonra yastıkla boğarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Nazilli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık M.A, ailesi ile taraf avukatları katıldı.

Maktul Edanur Arslan’ın Erzurum’daki annesi Kibriye Özdemir ve babası Mahmut Özdemir, duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

M.A, eşini yastıkla boğduğu yönündeki ilk ifadelerinin aksine beyanlarda bulundu.

Olay günü uyuşturucu madde kullandığını belirten M.A, şöyle konuştu:

"Ben kavga sırasında eşimin yüzünün sağ tarafına bir tokat atmıştım, burnuna herhangi darbe vurmadım. Edanur’un kavga sırasında başını duvara çarptığını gördüm. Edanur daha sonra odaya yatmaya gitti. Ben evden çıkıp geri döndüğümde onu yerde baygın halde yatarken buldum ve uyansın diye yüzüne su döktüm. Sonra da ablama haber vermek için evden çıktım. Üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum. Ben kesinlikle eşimin boğazını sıkmadım ve yastıkla ağzını ve burnunu kapatacak şekilde bastırmadım. Ben sadece bir tokat atmıştım. Keşke bu olay yaşanmasaydı, keşke olan bana olsaydı."