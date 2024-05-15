Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da umuma açık iş yerleri denetlendi

        Aydın'da umuma açık iş yeri denetimlerinde sigortasız işçi çalıştıran 6 işletmeye toplam 240 bin lira para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 23:45 Güncelleme: 15.05.2024 - 23:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da umuma açık iş yerleri denetlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'da umuma açık iş yeri denetimlerinde sigortasız işçi çalıştıran 6 işletmeye toplam 240 bin lira para cezası kesildi.

        Kent merkezindeki 32 iş yerini denetleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sigortasız işçi çalıştıran 6 iş yeri, işletme kayıt belgesi olmayan 1 iş yeri ve kapalı alanda sigara içiren 3 iş yeri hakkında tutanak tuttu.

        Sigortasız işçi çalıştıran işletmelere, ilgili kurum tarafından toplam 240 bin lira, kayıt belgesi olmayana 18 bin lira, kapalı alanda sigara içirenlere ise 45 bin lira ceza kesildi.

        Ayrıca mekanlardaki 476 müşterinin de kimlik sorgusu yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tarihte liderlere yönelik suikastlar
        Tarihte liderlere yönelik suikastlar
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Biden ve Trump münazarayı kabul etti
        Biden ve Trump münazarayı kabul etti
        Taksiciyi gaspeden zanlı hakim karşısında
        Taksiciyi gaspeden zanlı hakim karşısında
        Netanyahu, ABD'nin endişelerine rağmen Refah'a saldırmakta kararlı
        Netanyahu, ABD'nin endişelerine rağmen Refah'a saldırmakta kararlı
        Kenan Yıldız'dan Galatasaray itirafı!
        Kenan Yıldız'dan Galatasaray itirafı!
        Ankara'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        Ankara'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        Okul bahçesinde öğretmene sopalı dayak!
        Okul bahçesinde öğretmene sopalı dayak!
        Ankara Emniyeti'nde 4 gözaltı!
        Ankara Emniyeti'nde 4 gözaltı!
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'nda konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'nda konuştu
        Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın
        Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın
        Zaha ve Tete kararı!
        Zaha ve Tete kararı!
        3,5 sent hedefi ne zaman?
        3,5 sent hedefi ne zaman?
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkan adayı!
        Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkan adayı!
        Yürek yakan olay! Baba ve kızı ölü bulundu!
        Yürek yakan olay! Baba ve kızı ölü bulundu!
        Ayten Gökçer'e veda
        Ayten Gökçer'e veda
        Okyanuslar hakkında sizi şaşırtacak 10 ilginç bilgi!
        Okyanuslar hakkında sizi şaşırtacak 10 ilginç bilgi!
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim

        Benzer Haberler

        Aydın'da 18 yaşındaki sürücünün öldüğü motosiklet kazası güvenlik kamerasın...
        Aydın'da 18 yaşındaki sürücünün öldüğü motosiklet kazası güvenlik kamerasın...
        Aydın'da eşini yastıkla boğarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı
        Aydın'da eşini yastıkla boğarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı
        Aydın'da ağılın çatısından düşen kişi öldü
        Aydın'da ağılın çatısından düşen kişi öldü
        Sobadan zehirlenen baba- kız, yakınları tarafından ölü bulundu
        Sobadan zehirlenen baba- kız, yakınları tarafından ölü bulundu
        Futbol: TFF 3. Lig play-off
        Futbol: TFF 3. Lig play-off
        Efeler 09 Spor Futbol Kulübü - Elazığspor: 0-3
        Efeler 09 Spor Futbol Kulübü - Elazığspor: 0-3