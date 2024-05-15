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        Aydın'da 18 yaşındaki sürücünün öldüğü motosiklet kazası güvenlik kamerasında

        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 18 yaşındaki motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 23:46 Güncelleme: 15.05.2024 - 23:46
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        Aydın'da 18 yaşındaki sürücünün öldüğü motosiklet kazası güvenlik kamerasında
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        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 18 yaşındaki motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        İnönü Caddesi'nde 12 Mayıs Pazar günkü kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Arda Akçetin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen kazada Akçetin’in kullandığı motosikletin kontrolden çıkarak refüje çarpması ve çarpmanın etkisiyle sürücünün motosikletten savrulması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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