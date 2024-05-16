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        ADÜ Hastanesi sağlık turizmine de hizmet verecek

        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mücahit Avcil, Kuşadası'nda hizmete açılacak hastane ek binasıyla sağlık turizmi alanında da faaliyete başlayacaklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 10:49 Güncelleme: 16.05.2024 - 10:51
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        ADÜ Hastanesi sağlık turizmine de hizmet verecek
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        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mücahit Avcil, Kuşadası'nda hizmete açılacak hastane ek binasıyla sağlık turizmi alanında da faaliyete başlayacaklarını bildirdi.

        Avcil, gazetecilere yaptığı açıklamada bu yıl "12 ayda 12 proje" olarak kendilerine hedef koyduklarını ve bu doğrultuda çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

        Mevcudun dışında yeni bir kemoterapi ünitesi açtıklarını aktaran Avcil, daha sonra yanık ünitesi, endoskopi ünitesi ve post-operatif kritik yoğun bakım ünitesini hizmete aldıklarını söyledi.

        Bu ayın sonuna doğru Kuşadası ilçesindeki ek binada sağlık turizmi ünitesini açmayı planladıklarını vurgulayan Avcil, şöyle devam etti:

        "Devletimizin de teşvik ettiği sağlık turizmini devreye sokuyoruz. Bu kapsamda halkımızın sağlık ihtiyaçlarını engellemeden oluşturulan yeni imkanlarla yurt dışından gelecek hastalara sağlık hizmeti sunacağız. Özellikle Türk devletlerinden gelen hastalarımızı birinci hedef kitlesi haline getirdik. Daha sonra farklı ülkelerden hastalar kabul edeceğiz."

        Burada diş tedavisi, yüz gerdirme, botoks, saç ekimi ve burun ameliyatı gibi operasyonları da yapacaklarını aktaran Avcil, yine yurt dışından gelecek hastalara ana binada onkoloji, ortopedik cerrahi, kardiyoloji gibi alanlarda sağlık hizmeti ve operasyon desteği sunacaklarını aktardı.

        Diğer projeleri de yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini aktaran Avcil, ayrıca kampüs içerisindeki hastane bahçesine de modern bir kafeterya yaptıklarını sözlerine ekledi.

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