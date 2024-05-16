Efeler'de görme engellilerden farkındalık etkinliği
Aydın Altı Nokta Körler Derneği tarafından Engelliler Haftası kapsamında farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.
Aydın Altı Nokta Körler Derneği tarafından Engelliler Haftası kapsamında farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğindeki etkinlikte, sürücülere broşür dağıtılarak trafikte görme engelli yayalara öncelik verilmesi istendi.
Dernek başkanı Bayram Özen, araçların görme engelliler yürüyüş yoluna park edilmemesini talep etti.
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