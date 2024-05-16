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        Yozgat'ta kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru Nazilli'de toprağa verildi

        Yozgat'ta, ekip otosunda kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Hüseyin Baburşah'ın cenazesi, memleketi Nazilli'de defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 16:30 Güncelleme: 16.05.2024 - 16:30
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        Yozgat'ta kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru Nazilli'de toprağa verildi
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        Yozgat'ta, ekip otosunda kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Hüseyin Baburşah'ın cenazesi, memleketi Nazilli'de defnedildi.

        Baburşah (53) için Koca Cami'de öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

        Baburşah'ın eşi ve çocukları, polis mangası tarafından cami avlusuna getirilen Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

        Törene Vali Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir de katıldı.

        Baburşah'ın oğlu, babasını polis selamıyla uğurladı.

        Cenaze, namazın ardından Eğriboyun Mezarlığında toprağa verildi.

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