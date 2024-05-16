Aydın'da 1 günlüğüne asker olan 30 engelli genç ant içti

Ant içen gençlerden Emre Burkay Uysal, konuşmasında, hayalini gerçekleştirdiği için mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Gençler daha sonra ellerini Türk bayrağı ve silahın üzerine koyarak ant içti. Bu esnada bazı engelli yakınları duygulandı.

Engelli oldukları için askerlik görevini yerine getiremeyen kentteki engelli gençler, İl Jandarma Komutanlığında üniforma giyip eğitimlere katıldı.

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