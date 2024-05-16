Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da 1 günlüğüne asker olan 30 engelli genç ant içti

        Aydın'da 30 engelli genç, "temsili askerlik uygulaması" kapsamında 1 günlük askerlik yaptı, yemin edip tezkere almanın mutluluğunu yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 19:57 Güncelleme: 16.05.2024 - 19:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da 1 günlüğüne asker olan 30 engelli genç ant içti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'da 30 engelli genç, "temsili askerlik uygulaması" kapsamında 1 günlük askerlik yaptı, yemin edip tezkere almanın mutluluğunu yaşadı.

        Engelli oldukları için askerlik görevini yerine getiremeyen kentteki engelli gençler, İl Jandarma Komutanlığında üniforma giyip eğitimlere katıldı.

        Eğitimin ardından serabral palsi hastası 28 yaşındaki Buse Okulsev'in de aralarında bulunduğu 30 genç, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

        Gençler daha sonra ellerini Türk bayrağı ve silahın üzerine koyarak ant içti. Bu esnada bazı engelli yakınları duygulandı.

        İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Albay Mehmet Demir, yemin edenleri tebrik etti.

        Ant içen gençlerden Emre Burkay Uysal, konuşmasında, hayalini gerçekleştirdiği için mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kaplan soruşturmasında sıcak gelişme
        Kaplan soruşturmasında sıcak gelişme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar
        Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar
        "Arda, Real taraftarlarının zayıf noktası!"
        "Arda, Real taraftarlarının zayıf noktası!"
        Kobani davasında karar açıklandı
        Kobani davasında karar açıklandı
        Borsa hala cazip bir yatırım aracı mı?
        Borsa hala cazip bir yatırım aracı mı?
        'Bavul ticaretine' telefon önlemi!
        'Bavul ticaretine' telefon önlemi!
        Şarkıcı Seçil Çiftçi'ye istenen ceza belli oldu!
        Şarkıcı Seçil Çiftçi'ye istenen ceza belli oldu!
        Netanyahu ve Savunma Bakanı arasında kriz
        Netanyahu ve Savunma Bakanı arasında kriz
        "İstanbul'u bir merkez haline getirmek istiyoruz
        "İstanbul'u bir merkez haline getirmek istiyoruz
        40 gün sonra ilk kez görüntülendi
        40 gün sonra ilk kez görüntülendi
        Şenol Güneş imzaya çok yakın!
        Şenol Güneş imzaya çok yakın!
        Kripto kanunu teklifi TBMM'ye sunuldu
        Kripto kanunu teklifi TBMM'ye sunuldu
        Sıcak yemeklere bunu sakın yapmayın!
        Sıcak yemeklere bunu sakın yapmayın!
        Bütün dünya alarmda! Artık yeterince bebek doğmuyor
        Bütün dünya alarmda! Artık yeterince bebek doğmuyor
        Fransa'nın özerk bölgesinde şiddet olayları sürüyor
        Fransa'nın özerk bölgesinde şiddet olayları sürüyor
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru Nazilli'de toprağa veri...
        Yozgat'ta kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru Nazilli'de toprağa veri...
        Efeler'de görme engellilerden farkındalık etkinliği
        Efeler'de görme engellilerden farkındalık etkinliği
        Aydın filesinde Fatma kaldı
        Aydın filesinde Fatma kaldı
        Efeler 09 havlu attı
        Efeler 09 havlu attı
        ADÜ Hastanesi sağlık turizmine de hizmet verecek
        ADÜ Hastanesi sağlık turizmine de hizmet verecek
        Aydın'da 18 yaşındaki sürücünün öldüğü motosiklet kazası güvenlik kamerasın...
        Aydın'da 18 yaşındaki sürücünün öldüğü motosiklet kazası güvenlik kamerasın...