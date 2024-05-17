Aydın Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, engelli öğrencileri ziyaret etti
Aydın Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, Engelliler Haftası dolayısıyla engelli öğrencilerin eğitim gördüğü okulu ziyaret etti.
Aydın Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, Engelliler Haftası dolayısıyla engelli öğrencilerin eğitim gördüğü okulu ziyaret etti.
Umurlu Özel Eğitim Meslek Okulunu ziyaret eden Aydın Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Taşkın Cerit ve beraberindekiler, burada eğitim gören öğrencilerin yaptığı el işi sergisini gezdi.
Ziyaretçiler, okula destek olmak için ürünlerden satın aldı.
Cerit, Beşiktaşlı olan iki öğrenciye forma hediye etti, okulun eksik olan spor malzemelerini tamamladı.
Dernek olarak sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini belirten Cerit, öğrencilerin yüzündeki gülümsemenin kendilerini de mutlu ettiğini söyledi.
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