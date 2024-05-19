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        Söke ve Germencik ilçelerinde 19 Mayıs kutlandı

        Aydın'ın Söke ve Germencik ilçelerinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 15:09 Güncelleme: 19.05.2024 - 15:09
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        Söke ve Germencik ilçelerinde 19 Mayıs kutlandı
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        Aydın'ın Söke ve Germencik ilçelerinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Söke Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Turan Günen, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

        Burada konuşma yapan Günen, 19 Mayıs 1919'un milletin yeniden şahlandığı, esaret zincirlerini kırmak için başkaldırdığı gün olduğunu söyledi.

        Konuşmanın ardından öğrenciler şiir okudu, dans gösterisi yaptı.

        Programa Kaymakam Ali Akça ve Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan da katıldı.

        - Germencik

        Germencik Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törende İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Coşkun Parlakyalçın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        İlçe stadyumunda devam eden programda Parlakyalçın, günün anlamına ilişkin konuşma yaptı.

        Törende şiir okuyup şarkı söyleyen öğrenciler halk oyunları gösterisi gerçekleştirdi.

        Törene Kaymakam Turgay Gülenç ve Belediye Başkanı Burak Zencirci de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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