Söke ve Germencik ilçelerinde 19 Mayıs kutlandı

Aydın'ın Söke ve Germencik ilçelerinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Söke Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Turan Günen, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Burada konuşma yapan Günen, 19 Mayıs 1919'un milletin yeniden şahlandığı, esaret zincirlerini kırmak için başkaldırdığı gün olduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından öğrenciler şiir okudu, dans gösterisi yaptı.

Programa Kaymakam Ali Akça ve Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan da katıldı.