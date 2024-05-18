Aydın'da trafik kazasında yaralanan sürücü hastanede yaşamını yitirdi

Yaralılardan Acar da dahil 4 kişinin durumunun ağır olduğu belirtilmişti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada hastaneye kaldırılan 7 yaralıdan biri hayatını kaybetti.

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