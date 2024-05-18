Aydın'da trafik kazasında yaralanan sürücü hastanede yaşamını yitirdi
Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada hastaneye kaldırılan 7 yaralıdan biri hayatını kaybetti.
Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada hastaneye kaldırılan 7 yaralıdan biri hayatını kaybetti.
Dün Aydın-Muğla kara yolu Yenipazar kavşağında, Hüseyin Kopuk idaresindeki 09 AGU 741 plakalı otomobille çarpışan 35 MEL 42 plakalı otomobilin sürücüsü Müzeyyen Acar, tedavi gördüğü Aydın Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
- Kaza
Hüseyin Kopuk idaresindeki otomobil, Aydın-Muğla kara yolu Yenipazar kavşağında Müzeyyen Acar'ın kullandığı otomobille çarpışmış, kazada 1'i çocuk 7 kişi yaralanmıştı.
Yaralılardan Acar da dahil 4 kişinin durumunun ağır olduğu belirtilmişti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.