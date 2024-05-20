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        Şarkıcı Simge, Aydın'da 19 Mayıs dolayısıyla konser verdi

        Aydın'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında şarkıcı Simge sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 00:01 Güncelleme: 20.05.2024 - 00:01
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        Şarkıcı Simge, Aydın'da 19 Mayıs dolayısıyla konser verdi
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        Aydın'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında şarkıcı Simge sahne aldı.

        Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen konserde Simge sevilen parçalarını seslendirdi.

        Simge'nin söylediği şarkılara katılımcılar da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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