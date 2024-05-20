Şarkıcı Simge, Aydın'da 19 Mayıs dolayısıyla konser verdi
Aydın'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında şarkıcı Simge sahne aldı.
Aydın'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında şarkıcı Simge sahne aldı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen konserde Simge sevilen parçalarını seslendirdi.
Simge'nin söylediği şarkılara katılımcılar da eşlik etti.
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