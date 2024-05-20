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        Aydın'da üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

        Aydın'da üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 15:48 Güncelleme: 20.05.2024 - 15:48
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        Aydın'da üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
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        Aydın'da üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Meşrutiyet Mahallesinde durumundan şüphelendikleri C.V'yi (21) durdurdu.

        Kontrol sırasında kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. C.V'nin üzerinden 19 gram skunk ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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