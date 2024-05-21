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        Germencik'te eşini de kaybettiği yangın nedeniyle evsiz kalan kişiye konteyner ev verildi

        Aydın'ın Germencik ilçesinde, eşinin de hayatını kaybettiği yangın nedeniyle evsiz kalan Muharrem Com'a, kaymakamlık ve hayırseverler desteği ile eşyalı konteyner ev alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 10:21 Güncelleme: 21.05.2024 - 10:21
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        Germencik'te eşini de kaybettiği yangın nedeniyle evsiz kalan kişiye konteyner ev verildi
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde, eşinin de hayatını kaybettiği yangın nedeniyle evsiz kalan Muharrem Com'a, kaymakamlık ve hayırseverler desteği ile eşyalı konteyner ev alındı.

        Turanlar Mahallesinde 1 Nisan'da çıkan yangında evi yanan ve yakınlarının yanında kalmaya başlayan Com (51) için Germencik Kaymakamlığı çalışma başlattı.

        Bu kapsamda kaymakamlık ve hayırseverlerin desteğiyle içi eşyalı konteyner temin edildi.

        Kaymakam Turgay Gülenç, yanan evin yerine konulan konteynerin anahtarını Com'a verdi. Bu sırada gözyaşı döken Com'u Gülenç teselli etti.

        Gazetecilere açıklama yapan Gülenç, üzücü bir olay yaşandığını, evsiz kalan Com için tüm imkanları kullandıklarını belirterek destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

        Com da hem üzüntü hem de sevinç yaşadığını kaydederek, "Anahtarımı aldım. Allah herkesten sazı olsun. Devletimiz her tarafta, her yerde düşeni hemen kaldırıyor ayağa. Devletimiz bizi ev sahibi yaptı." dedi.

        Yangın sırasında kent merkezine olduğunu anımsatan Com, yatalak eşini kaybetmekten duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

        Turanlar Mahallesi'nde 1 Nisan'da, Muharrem Com'a ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, yatalak ve böbrek hastası olduğu öğrenilen eşi Dilek Com (46) yaşamını yitirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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