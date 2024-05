Germencik'te eşini de kaybettiği yangın nedeniyle evsiz kalan kişiye konteyner ev verildi

Aydın'ın Germencik ilçesinde, eşinin de hayatını kaybettiği yangın nedeniyle evsiz kalan Muharrem Com'a, kaymakamlık ve hayırseverler desteği ile eşyalı konteyner ev alındı.

Turanlar Mahallesinde 1 Nisan'da çıkan yangında evi yanan ve yakınlarının yanında kalmaya başlayan Com (51) için Germencik Kaymakamlığı çalışma başlattı.

Bu kapsamda kaymakamlık ve hayırseverlerin desteğiyle içi eşyalı konteyner temin edildi.

Kaymakam Turgay Gülenç, yanan evin yerine konulan konteynerin anahtarını Com'a verdi. Bu sırada gözyaşı döken Com'u Gülenç teselli etti.

Gazetecilere açıklama yapan Gülenç, üzücü bir olay yaşandığını, evsiz kalan Com için tüm imkanları kullandıklarını belirterek destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Com da hem üzüntü hem de sevinç yaşadığını kaydederek, "Anahtarımı aldım. Allah herkesten sazı olsun. Devletimiz her tarafta, her yerde düşeni hemen kaldırıyor ayağa. Devletimiz bizi ev sahibi yaptı." dedi.

Yangın sırasında kent merkezine olduğunu anımsatan Com, yatalak eşini kaybetmekten duyduğu üzüntüyü dile getirdi.