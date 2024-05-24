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        Aydın merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 38 gözaltı

        Aydın merkezli 17 ilde sahte internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla 38 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 09:21 Güncelleme: 24.05.2024 - 09:21
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        Aydın merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 38 gözaltı
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        Aydın merkezli 17 ilde sahte internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla 38 kişi gözaltına alındı.

        Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Aydın, İzmir, İstanbul, Hatay, Ankara, Sakarya, Diyarbakır, Gaziantep, Manisa, Bartın, Tekirdağ, Van, Balıkesir, Sivas, Samsun, Kütahya ve Uşak'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 38 kişi "bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini kripto varlıklar üzerinden aklama" suçlamasıyla gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ürün satışı gerçekleştirilen internet sitelerinin ara yüz ve bağlantı adresleriyle sahtelerini oluşturarak dolandırıcılık yaptıkları, sosyal medya platformlarından da kendilerini asker, polis ya da kamu görevlisi olarak tanıtarak eşya satma vaadinde bulundukları öğrenildi.

        Zanlıların bu suçlardan elde ettikleri gelirleri kripto paraya çevirerek aklamaya çalıştıkları, MASAK ile yapılan çalışmalar sonucu bu yolla 1 milyar 49 milyon 174 bin liralık kripto para işlemi yapıldığı tespit edildi.

        Aydın'ın Nazilli ilçesine getirilen şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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