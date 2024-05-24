Efeler'de saman depolama sahasında çıkan yangın söndürüldü

Yangında yaklaşık 13 ton saman kullanılamaz hale geldi, 2 traktör, 3 römork ve meyve ağaçları da zarar gördü.

Kuyulu Mahallesi'nde H.Ö'ye ait arazide depolanan samanlar henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.