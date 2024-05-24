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        Efeler'de saman depolama sahasında çıkan yangın söndürüldü

        Aydın'ın Efeler ilçesinde saman depolanan arazide çıkan ve çevreye yayılan yangında yaklaşık 13 ton saman zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 13:05 Güncelleme: 24.05.2024 - 13:05
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        Efeler'de saman depolama sahasında çıkan yangın söndürüldü
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde saman depolanan arazide çıkan ve çevreye yayılan yangında yaklaşık 13 ton saman zarar gördü.

        Kuyulu Mahallesi'nde H.Ö'ye ait arazide depolanan samanlar henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

        Çevredeki meyve ağaçları ve traktörlere sıçrayan yangını itfaiye ekipleri güçlükle söndürdü.

        Yangında yaklaşık 13 ton saman kullanılamaz hale geldi, 2 traktör, 3 römork ve meyve ağaçları da zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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