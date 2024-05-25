Aydın merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı

Aydın merkezli 17 ilde sahte internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 38 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan biri savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 19 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Operasyon

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini kripto varlıklar üzerinden aklama" soruşturması kapsamında 38 şüpheli, Aydın, İzmir, İstanbul, Hatay, Ankara, Sakarya, Diyarbakır, Gaziantep, Manisa, Bartın, Tekirdağ, Van, Balıkesir, Sivas, Samsun, Kütahya ve Uşak'taki baskınlarda gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin ürün satışı gerçekleştirilen internet sitelerinin ara yüz ve bağlantı adresleriyle sahtelerini oluşturarak dolandırıcılık yaptıkları, sosyal medya platformlarından da kendilerini asker, polis ya da kamu görevlisi olarak tanıtarak eşya satma vaadinde bulundukları öğrenilmişti.