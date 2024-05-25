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        Aydın merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı

        Aydın merkezli 17 ilde sahte internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 38 şüpheliden 18'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 12:48 Güncelleme: 25.05.2024 - 12:48
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        Aydın merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı
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        Aydın merkezli 17 ilde sahte internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 38 şüpheliden 18'i tutuklandı.

        Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan biri savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 19 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Operasyon

        Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini kripto varlıklar üzerinden aklama" soruşturması kapsamında 38 şüpheli, Aydın, İzmir, İstanbul, Hatay, Ankara, Sakarya, Diyarbakır, Gaziantep, Manisa, Bartın, Tekirdağ, Van, Balıkesir, Sivas, Samsun, Kütahya ve Uşak'taki baskınlarda gözaltına alınmıştı.

        Şüphelilerin ürün satışı gerçekleştirilen internet sitelerinin ara yüz ve bağlantı adresleriyle sahtelerini oluşturarak dolandırıcılık yaptıkları, sosyal medya platformlarından da kendilerini asker, polis ya da kamu görevlisi olarak tanıtarak eşya satma vaadinde bulundukları öğrenilmişti.

        Zanlıların bu suçlardan elde ettikleri gelirleri kripto paraya çevirerek aklamaya çalıştıkları, MASAK ile yapılan çalışmalar sonucu bu yolla 1 milyar 49 milyon 174 bin liralık kripto para işlemi yapıldığı tespit edilmişti.

        Aydın'ın Nazilli ilçesine getirilen 38 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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