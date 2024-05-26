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        Aydın'da silahla yaralanan leylek tedavi altına alındı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, tüfek saçmaları isabet eden leyleğin bir kanadı ampute edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 09:13 Güncelleme: 26.05.2024 - 09:13
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        Aydın'da silahla yaralanan leylek tedavi altına alındı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, tüfek saçmaları isabet eden leyleğin bir kanadı ampute edildi.

        Yeni Mahalle'de demir yolu kenarında bir leyleğin uçamadığını fark eden vatandaşlar, durumu Nazilli Hayvan Hakları ve Doğa Koruma Derneği'ne bildirdi.

        Bölgeye gelen dernek üyeleri, kanadından yaralı leyleği veterinere götürdü. Leyleğin kanadı, isabet eden tüfek saçmaları nedeniyle ampute edildi.

        Leylek, tedavisinin ardından Bursa Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne gönderilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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