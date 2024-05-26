Söke'de "Karadeniz Yayla Şenliği" düzenlendi

Aydın'ın Söke ilçesinde, Söke Karadenizliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Kuşadası Karadeniz Kültür ve Folklor Derneği tarafından "Karadeniz Yayla Şenliği" gerçekleştirildi.

Bu yıl 19'uncusu Ovacık yaylasında yapılan şenlikte Karadeniz türküleri seslendirildi, yöresel kıyafet giyen vatandaşlar tulum ve kemençe eşliğinde horon oynadı.

Şenlikte konuşan Söke Karadenizliler Derneği Başkanı Salih Çelik, geçen yıl şenliğin Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yapılamadığını hatırlattı.