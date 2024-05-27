Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Söke'de boğa güreşleri düzenlendi

        Aydın'ın Söke ilçesinde, boğa güreşleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 09:02 Güncelleme: 27.05.2024 - 09:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Söke'de boğa güreşleri düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Söke ilçesinde, boğa güreşleri gerçekleştirildi.

        Avşar Mahallesindeki programda Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen çok sayıda boğa mücadele etti.

        Kupa ve bayrak güreşlerinin yanı sıra baş, başaltı, büyük ve küçük ayak, deste, tozkoparan ve teşvik kategorilerinde güreşler yapıldı.

        Söke Kaymakamlık Kupası'nı "Beter", Söke Belediye Başkanlığı Kupası'nı "Fırtına" adlı boğalar kazandı.

        Etkinliği Kaymakam Ali Akça, Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan da izledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Diyaliz sonrası fenalaşan 14 hasta entübe edildi!
        Diyaliz sonrası fenalaşan 14 hasta entübe edildi!
        Artık o da SUV oldu
        Artık o da SUV oldu
        63 yaşındaydı... Yakınları haber alamadı! Feci ölüm!
        63 yaşındaydı... Yakınları haber alamadı! Feci ölüm!
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Galatasaray kasasını doldurdu
        Galatasaray kasasını doldurdu
        İşte şampiyonluk anları!
        İşte şampiyonluk anları!
        Doğum izni artacak mı?
        Doğum izni artacak mı?
        Ünlülerin şampiyonluk kutlaması
        Ünlülerin şampiyonluk kutlaması
        İnsan beyni neden zamanla küçülüyor, zekamıza ne oluyor?
        İnsan beyni neden zamanla küçülüyor, zekamıza ne oluyor?
        G.Saray'dan şampiyonluk paylaşımları!
        G.Saray'dan şampiyonluk paylaşımları!
        Okan Buruk'tan olay gönderme
        Okan Buruk'tan olay gönderme
        24'üncü zaferin mimarları!
        24'üncü zaferin mimarları!
        Yer sarı gök kırmızı!
        Yer sarı gök kırmızı!
        Mersin-Adana yolunda kaza!
        Mersin-Adana yolunda kaza!
        Ergin Ataman'lı Pana şampiyon!
        Ergin Ataman'lı Pana şampiyon!
        Florya'da çılgın kutlama!
        Florya'da çılgın kutlama!
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        24 ayar şampiyon!
        24 ayar şampiyon!
        Fenerbahçe'ye rekor yetmedi!
        Fenerbahçe'ye rekor yetmedi!
        Mimar Okan'ın ustalık dönemi!
        Mimar Okan'ın ustalık dönemi!

        Benzer Haberler

        Söke'de "Karadeniz Yayla Şenliği" düzenlendi
        Söke'de "Karadeniz Yayla Şenliği" düzenlendi
        Aydın'da silahla yaralanan leylek tedavi altına alındı
        Aydın'da silahla yaralanan leylek tedavi altına alındı
        Aydın merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı
        Aydın merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı
        Aydın merkezli 17 ilde siber dolandırıcılık operasyonuna 19 tutuklama
        Aydın merkezli 17 ilde siber dolandırıcılık operasyonuna 19 tutuklama
        Nazilli Belediyespor'da oyuncular isyan etti
        Nazilli Belediyespor'da oyuncular isyan etti
        Efeler'de saman depolama sahasında çıkan yangın söndürüldü
        Efeler'de saman depolama sahasında çıkan yangın söndürüldü