AK Parti Aydın İl Başkanlığı 27 Mayıs darbesinin yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı

AK Parti Aydın İl Başkanlığı 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması düzenledi.

AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten, il başkanlığındaki açıklamada Türk demokrasine ilk hançerin 27 Mayıs 1960 askeri darbesi ile atıldığını söyledi.

Ökten, Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının kısa sürede Türkiye'ye çağ atlattığını belirterek "Milletimizin milli ve manevi değerlerini Anadolu'dan silmeye çalışan CHP iktidarının antidemokratik uygulamalarını izole etmiş, tek parti rejiminin en büyük ayıplarından Türkçe ezan uygulamasını kaldırarak Anadolu'nun Ezan-ı Muhammedi'ye olan özlemini gidermişlerdir." dedi.