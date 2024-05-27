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        Sultanlar Ligi ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor, Hilary Johnson'u transfer etti

        Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, smaçör Hilary Howe Johnson ile sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 13:12 Güncelleme: 27.05.2024 - 13:12
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        Sultanlar Ligi ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor, Hilary Johnson'u transfer etti
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        Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, smaçör Hilary Howe Johnson ile sözleşme imzaladı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yeni sezon kadro planlamaları çerçevesinde çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

        Bu kapsamda Kanada Milli Takımı forması giyen smaçör Hilary Howe Johnson ile sözleşme imzalandığı kaydedildi.

        Sözleşmenin 1 yıllık olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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