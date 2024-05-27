Sultanlar Ligi ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor, Hilary Johnson'u transfer etti

Bu kapsamda Kanada Milli Takımı forması giyen smaçör Hilary Howe Johnson ile sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, smaçör Hilary Howe Johnson ile sözleşme imzaladı.

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