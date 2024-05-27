Aydın'da asansör kabininin zemine düşmesi sonucu bir kişi yaralandı
Aydın'ın Söke ilçesinde zinciri kopan depo asansörünün zemine düşmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Aydın'ın Söke ilçesinde zinciri kopan depo asansörünün zemine düşmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Aydın Caddesi'ndeki markette çalışan Cenk T'nin içinde bulunduğu depo asansörü, henüz belirlenemeyen nedenle zincirinin kopması sonucu 2. kattan zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralanan Cenk T'yi, ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kazada yaralanan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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