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        Aydın'da asansör kabininin zemine düşmesi sonucu bir kişi yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde zinciri kopan depo asansörünün zemine düşmesi sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 20:39 Güncelleme: 27.05.2024 - 20:39
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        Aydın'da asansör kabininin zemine düşmesi sonucu bir kişi yaralandı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde zinciri kopan depo asansörünün zemine düşmesi sonucu bir kişi yaralandı.

        Aydın Caddesi'ndeki markette çalışan Cenk T'nin içinde bulunduğu depo asansörü, henüz belirlenemeyen nedenle zincirinin kopması sonucu 2. kattan zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaralanan Cenk T'yi, ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Kazada yaralanan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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