Aydın'da üzerine kırıcı makinenin kapağı düşen işçi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Tatarmemişler Mahallesi'nde maden ocağında çalışan Mustafa Basak (24), kırıcı makinenin arızasını gidermek için çalıştığı sırada üzerine kapak düştü.

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