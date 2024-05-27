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        Aydın'da üzerine kırıcı makinenin kapağı düşen işçi hayatını kaybetti

        Aydın'ın Çine ilçesinde maden ocağında çalışırken üzerine makine kapağı düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 21:58 Güncelleme: 27.05.2024 - 21:58
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        Aydın'da üzerine kırıcı makinenin kapağı düşen işçi hayatını kaybetti
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        Aydın'ın Çine ilçesinde maden ocağında çalışırken üzerine makine kapağı düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Tatarmemişler Mahallesi'nde maden ocağında çalışan Mustafa Basak (24), kırıcı makinenin arızasını gidermek için çalıştığı sırada üzerine kapak düştü.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Basak'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Mustafa Basak'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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